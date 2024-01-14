Duman -0.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 14.01.2024 11:40

Düzce ve Bartın'da 72 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Düzce ve Bartın'da kar nedeniyle 72 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Düzce ve Bartın'da 72 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, etkisini artıran kar nedeniyle Cumayeri'nde 5, Gölyaka'da 6, Kaynaşlı'da 9, Yığılca'da 6 olmak üzere 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sorumluluk sahasında 20 iş makinesi ve 45 personelle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekiplerinin, kapalı köy yollarını açma çalışması sürüyor.

Kentte dün başlayan yağışın ardından kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı.

Bartın

Bartın'da gece saatlerinde başlayan kar, kent merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 80, kent merkezinde ise 30 santimetreye ulaşırken, il genelinde 46 köye ulaşım sağlanamıyor.

Yağış nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte zor anlar yaşarken Karayolları ekipleri Bartın-Amasra, Bartın-Karabük ve Zonguldak kara yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışması yapıyor.

Öte yandan yaklaşık 15 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı da kar altında kentin güzelliklerine güzellik kattı.

ETİKETLER
Bartın Düzce
Sıradaki Haber
Jandarmadan kış lastiği denetimi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:26
Kocaeli'de kimyasal sızıntı alarmı: Gökyüzünü turuncu duman kapladı
13:24
Edirne'de bir haftada 160 düzensiz göçmen yakalandı
13:22
I. Abdülhamid dönemine ait "Soyağacı" tablosu restore ediliyor
13:14
Düzce'de hafif ticari araç tıra çarpıp takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
13:11
Aydın'da terör propagandası yapan 6 şüpheli yakalandı
13:12
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 7 PKK'lı terörist etkisiz
Karamürsel Akçakoca Camii, camdan kubbe ve kuş yuvalı minaresiyle dikkati çekiyor
Karamürsel Akçakoca Camii, camdan kubbe ve kuş yuvalı minaresiyle dikkati çekiyor
FOTO FOKUS
Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldırı eylemine müdahale eden grup ile polis arasında arbede
Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldırı eylemine müdahale eden grup ile polis arasında arbede
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ