Haber Giriş: Kaynak: AA
Sarıkamış Ormanları'nda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çamyazı mevkisinde yer alan Sarıkamış Ormanları'nda çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, 3 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü.
Yangında yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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