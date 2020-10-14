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Kırıkkale'de hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sedat Eren idaresindeki 17 EC 065 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Yozgat kara yolunun 14. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile aynı aileden Sinan, Ömer ve Emirhan Eren yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
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