Haber Giriş: Kaynak: AA
Sarıgöl'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 78 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlıca Mahallesi'nde B.K.'nın (25) uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti.
Şüphelinin üzerinde hassas terazi ile 78 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Jandarmada işlemleri süren şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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