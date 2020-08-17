Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kışlık salça yapımına başlandı.

Ev yapımı domates salçası için yoğun mesai harcayan ilçe sakinleri, toplanan domatesleri temizleyip keserek suyunu çıkartıyor.

Büyük kazanlarda, odun ateşinde kaynatılarak koyulaşan domates suyu, tuzu eklenip salçaya dönüştükten sonra bidonlara konularak kış mevsimi için kilerlerde yerini alıyor.

Salça yapan vatandaşlardan Mukaddes Kanat, ev yapımı salçanın fabrika ürünlerinden daha sağlıklı ve ekonomik olduğunu söyledi.

Bu nedenle her yıl salça yaptıklarını belirten Kanat, şunları kaydetti:

"Salça yapımı zor ve zahmetli bir iş. Ateşin önünde kazanları karıştırmak yorucu oluyor ve çok vakit alıyor. 65 yaşındayım bu yaşıma kadar hiç hazır salça alıp yemedim. Emeğimiz ortaya çıktıktan sonra yorgunluğumuzu unutuyoruz. Odun ateşinde yaptığımız bu salçanın tadı fabrika salçasından daha güzel oluyor."

İlçede bir gelenek haline gelen ev salçası yapımı ağustos ayında başlıyor, yaklaşık bir ay sürüyor.