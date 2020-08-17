Haber Giriş: Kaynak: AA
İnegöl'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Paket servis elemanı olarak çalışan Emrah U. idaresindeki 16 AJJ 342 plakalı motosiklet, Osmanbey Caddesi'nde Yasin B'nin kullandığı 16 AJD 745 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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