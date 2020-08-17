Haber Giriş: Kaynak: AA
Bodrum'da evde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Türkkuyusu Mahallesi Mars Mabedi Cadde'sindeki bir evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahalede bulundu.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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