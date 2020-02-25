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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bin 350 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda yakalanan kişi tutuklandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, gençlere uyuşturucu hapları özendirdiği ve ticaretini yaptığı belirlenen C.G'nin evine operasyon düzenlendi.
Özel eğitimli köpekle yapılan aramada, evin damında plastik kasalara gizlenmiş bin 350 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.G, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: şanlıurfa Viranşehir ilçesi uyuşturucuSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 10:17
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