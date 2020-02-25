Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Zafer Pehlivan, Cankel'in babası Mustafa, Isparta, Aydın, Antalya, Muğla Barolarının temsilcileri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, kadın hakları derneği üyeleri ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada jandarma ve polis ekipleri tarafında geniş güvenlik önlemi alındı. Davayı takip etmek isteyen Güleda Cankel'in yakınları, okul arkadaşları ve çok sayıda kadın dernekleri üyeleri de adliyeye geldi. Duruşma öncesi bazı kadın dernekleri "Kadına şiddete son, Güleda için adalet" pankartı açtı.

Grup adına basın açıklaması yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Ayşen Ece Kavas, Güleda Cankel'in özgürce yaşamak, okumak, kendi hayatına kendisi karar vermek istediği için eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğünü savundu.

Isparta Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım'da bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Cankel'in katil zanlısı Pehlivan hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.