Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 23:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, teknik çalışma sonucunda şüpheli M.E.'nin Birecik-Gaziantep kara yolunda bir tıra binerek kaçmaya çalıştığını tespit etti.
Durdurulan tırda yakalanan şüphelinin üzerinde 24,7 gram metamfetamin yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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