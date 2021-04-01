Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 20'nci kilometresinde Mustafa B. yönetimindeki otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Yaralanan 6 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Buradaki müdahalelere rağmen yaralılardan 5'i hayatını kaybetti. Diğer yaralının sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlandı.