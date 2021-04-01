Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 00:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 20'nci kilometresinde Mustafa B. yönetimindeki otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Yaralanan 6 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Buradaki müdahalelere rağmen yaralılardan 5'i hayatını kaybetti. Diğer yaralının sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlandı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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