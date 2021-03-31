Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 23:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Döşemealtı ilçesi kontrol noktasında şehirler arası bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Narkotik köpeğinin yolculardan birine ait bavula tepki vermesi üzerine arama yapıldı.
Bavulunda bir miktar esrar ele geçirilen şüpheli ile bavulu almaya gelen 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Uyuşturucu
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