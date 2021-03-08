Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu kent genelinde 2 bin 417 kişiden oluşan 838 ekip, denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında izolasyon tedbirlerine aykırı davranışı tespit edilen, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 100 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ekipler 4 bin 974 mekanda da denetim yaptı.

Kovid-19 salgınında düşük riski temsil eden mavi kategoride bulunması nedeniyle kısıtlamaların yumuşatıldığı kentte, denetimlerin sıkı tutulmaya devam ediliyor.