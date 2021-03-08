Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da tedbirleri ihlal eden 100 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 100 kişiye para cezası kesildi.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu kent genelinde 2 bin 417 kişiden oluşan 838 ekip, denetimler gerçekleştirdi.
Denetimler kapsamında izolasyon tedbirlerine aykırı davranışı tespit edilen, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 100 kişiye idari para cezası uygulandı.
Ekipler 4 bin 974 mekanda da denetim yaptı.
Kovid-19 salgınında düşük riski temsil eden mavi kategoride bulunması nedeniyle kısıtlamaların yumuşatıldığı kentte, denetimlerin sıkı tutulmaya devam ediliyor.
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