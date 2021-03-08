Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK) Ilgaz Dağı'nda sezon boyunca kayak tutkunlarının güvenliği için mesai harcıyor.

Ilgaz Kayak Merkezi ve Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Merkezi'nde, günün her saatinde görev yapan jandarma ekipleri, vatandaşların dağda kaybolması ya da sakatlanması halinde, kar motorlarıyla olay yerine ulaşıp müdahale ediyor.

Ilgaz Dağı'ndaki iki kayak merkezinde hafta sonu kayak yaparken düşmeye bağlı sakatlanan 11 kişi ile kayak merkezinin çeşitli noktalarında mahsur kalan 70 kişi, jandarma ekiplerince bulundukları yerlerden alınarak kar motorlarıyla oteller bölgesine getirildi.

Yaralananlardan 3'ü ambulanslarla Kastamonu merkezdeki hastanelere ulaştırıldı, hafif yaralanan 8 kişi de kayak merkezlerinde hazır bulunan UMKE ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Mahsur kaldığı yerden jandarma tarafından kurtarılan Nagihan Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırıkkale'den Ilgaz'a tatil için geldiğini söyledi.

Bölgeyi çok beğendiğini dile getiren Bozkurt, "Arkadaşlarımızla güzel bir eğlence olsun diye Yurduntepe'ye geldik. Yukarıda kayarken düştüm. Jandarma ekiplerine haber verdim. Tek aramamda hemen gelip kurtarıp aşağıya indirdiler. Her yerde jandarma, her yerde Türk Silahlı Kuvvetleri diyorum. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Sema Nur ise arkadaşlarının zirvede kaldığını dile getirerek, "Zirvede arkadaşlarımız panik yapınca jandarma müdahale edip onları indirdi. Kendimizi gerçekten çok güvende hissettik." diye konuştu.

Gökçe Duman ise Ilgaz'a hayran kaldığını vurgulayarak, "Buranın doğası çok güzel. Her şey çok güzel. Kayak pistinin bazı bölümleri dik. Dik bir yerden inerken talihsiz bir kaza yaşadım. Jandarma hemen gelerek bizi alıp aşağıya indirdi. Yardımımıza koştukları için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.