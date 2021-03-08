Kar kalınlığın yüksek olduğu kırsal kesimdeki köylerde yaşayan besiciler, soğuk havaya aldırış etmeden hayvanlarının bakımını yapıyor.

Günün ilk ışıklarıyla ahırların yolunu tutan besiciler, dışarı çıkardıkları hayvanların bakımını yapıyor, beslenmelerini sağlıyor.

Yalnızçamlar köyünde yaşayan 68 yaşındaki Abdurrahim Sarıdağ, AA muhabirine, kışın kar ve soğuk hava nedeniyle hayvanların bakımında zorlandıklarını söyledi.

Yazın dağlarda topladıkları ot ve ağaç dallarını kışın kızaklarla köye getirerek hayvanları beslediklerini anlatan Sarıdağ, "Küçüklüğümden beri besicilik yapıyorum. Güneş doğduğu anda gelip hayvanların bakımıyla ilgileniyoruz. Yemlerini verdikten sonra tekrar ahıra alıyoruz. Öğleden sonra da yine aynı şekilde uğraşıyoruz. Gün boyunca onlarla ilgileniyoruz. Karı ezerek üzerine serdiğimiz otları hayvanlara yediriyoruz. " diye konuştu.