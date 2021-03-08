Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 13:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Marketteki alçıpandan uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da jandarma ekiplerinin bir markete düzenlediği baskında, duvardaki alçıpan içerisine gizlenmiş uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir çalışan gözaltına alındı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı (JASAT) ekipleri, Oylat Kaplıcaları'ndaki bir markette uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerinin yaptığı baskında, duvardaki alçıpan içine gizlenmiş 200 gram bonzai ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Üzerinde uyuşturucu bulunan market çalışanı Ü.A. (31), gözaltına alındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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