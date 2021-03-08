Kaza, Bursa-Balıkesir karayolu Karakoca mevkisinde meydana geldi.

Ali Erdemir’in kullandığı yolcu otobüsü, lastiği patlayınca kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kaza sonucu yan yatan otobüsteki 18 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan Bursa-Balıkesir karayolu, devrilen otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı.