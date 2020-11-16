Siverek ilçesinde Kovid-19 salgını nedeniyle izolasyona önem verenler, düzenlenen günü birlik tur ve organizasyonlarla kendini doğaya atmayı tercih ediyor. Pandemiden uzak doğada vakit geçirmek isteyenler, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek doğa yürüyüşlerine katılıyor.

Düzenlenen etkinliklere her meslek grubundan katılım olurken yürüyüşlerde tarihi mekan ve doğal güzelliklerin de tanıtımı yapılıyor.

Bu hafta Fırat Nehri kıyısına gezi düzenlediklerini belirten Doğa Severler Gezi Kulübü Başkanı Mustafa İncealan, pandemi sürecinde doğaya olan ilginin gün geçtikçe artığını dile getirdi.

Doğaya çıkmak ve yürüyüş yapmanın hem ruh hem de beden sağlığına iyi geldiğini aktaran İncealan, "Bu anlamda bizlerde bir ekip oluşturduk ve her hafta doğadayız. Genellikle kendi bölgemizi ve köylerimizi geziyoruz. Öncesinden gelip parkurları düzenliyoruz. Daha sonra ise belirlediğimiz parkurlarda yürüyoruz." dedi.

Geziye katılan öğretmen Murat Demirci ise uzun süredir kalabalıktan uzak yaşamaya özen gösterdiklerini ifade etti.

Pandemi sürecinin herkesi etkilediğini dile getiren hemşire Fatoş Akbal da sevdiklerinden uzak kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.