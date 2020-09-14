Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde kaymakamlıklar tarafından koordine edilen denetim ekipleri, iş yeri, sosyal alan, maske ve sosyal mesafe kontrolü gerçekleştirdi.

Başta emniyet teşkilatı olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlendirilen yaklaşık 2 bin personel, denetimlerde, iş yeri sahipleri ve çalışanları koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.

Ekipler, mesire alanları ve parklarda mangal yapma yasağına rağmen uymayanlara ve düğün kısıtlamalarına riayet etmeyen işletmelere idari para cezası uyguladı.