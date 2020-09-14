İlçe merkezine 25 kilometre mesafede bulunan, ılıman iklimi nedeniyle çeşit çeşit sebze ve meyvenin yetiştirildiği Karbastı köyü ve mezralarında, 100 yıldır doğal yöntemlerle yetiştirilen pirincin hasadı başladı.

İlkbaharda toprağı sürüp küreklerle çeltik havuzları oluşturan köylüler, ata tohumlarıyla yetiştirdikleri çeltiği, imece usulüyle hasat ediyor.

Biçtikleri çeltiği brandaların üzerine taşıyan köylüler, katır ve atları üzerinden geçirip bitkilerinden ayırıyor.

Elde ettikleri pirincin bir kısmını ihtiyaçları için ayıran köylüler, bir kısmını da satarak gelir elde ediyor.

"Coğrafi işaret almak istiyoruz"

Hasada katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, ilkbaharda köylülerle ekimini yaptıkları çeltik tarlalarında hasat zamanının başladığını söyledi.

Karbastı köyünde hasadını yaptıkları çeltiğin atalardan kalma tohumlarla yetiştirildiğini belirten Çelik, "Karbastı köyümüz merkez ve 6 mezrasıyla 130 haneden oluşuyor. Bu köylerimizin en büyük geçim kaynağı çeltik. Hasat geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Kursunç pirinci olarak anılıyor. Köylülerimiz ekim zamanından hasadın tamamlanmasına kadar tüm işlemleri el birliğiyle gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Bu sene köyde 500 dönüm alanda ekim yapıldığını anlatan Çelik, yılda ortalama 200 ton pirinç elde ettiklerini aktardı.

Kaliteli ve farklı bir pirinç olduğu için pazar konusunda da sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene kilogramının 25-30 lira arasında olmasını bekliyoruz. Köye getirisi 5-6 milyon lira civarında olacaktır. Verimli bir sezon oldu üreticilerimiz açısından. Kursunç pirincimizin coğrafi işaret belgesini almayı düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Bu sayede katma değeri de yükselecek. Ata tohumlarımızı kaybetmemek üzere topluyoruz ve gen bankamıza gönderiyoruz."