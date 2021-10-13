Valilikten yapılan yazıla açıklamaya göre, Valilik koordinesinde, Şanlıurfa İl Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Şanlıurfa'yı Tanıyor Dünyaya Tanıtıyorum" Projesi kapsamında, Keremli İlkokulu'nda eğitim gören 20 öğrenci kent merkezine getirildi.

Vali Yardımcısı ve ŞURKAV İkinci Başkanı Yeliz Yıldızhan tarafından karşılanan öğrenciler, tanışma ve sohbetin ardından Göbeklitepe, Balıklıgöl, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ile Mozaik Müzesi'ni gezdi.

Bir alış veriş merkezinde yemek ikramı ile gezilerine nokta koyan öğrenciler, tekrar evlerine bırakıldı.

Vali Yardımcısı Yıldızhan, ŞURKAV'ın hayata geçirdiği yüzlerce faaliyetten biri olan "Şanlıurfa'yı Tanıyor, Dünyaya Tanıtıyorum" Projesi'nin çocuk ve gençleri geleceğe hazırlamak, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla sosyal sorumluluk kapsamında uygulandığını belirtti.

Kırsalda yaşayan ve şehir merkezine gidip gelme imkanı bulamayan öğrencileri projeye dahil etmek için hassasiyet gösterdiklerini kaydeden Yıldızhan, projenin 2021-2022 eğitim öğretim dönemince haftada iki gün devam edeceğini ve yaklaşık 3 bin öğrencinin projeden faydalanacağını kaydetti.