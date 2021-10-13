Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PYD/YPG'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye girdiği ve Kayseri'de olduğu tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri operasyonda zanlı H.A.E'yi Melikgazi ilçesinde bir evde gizlendiği ikamette yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.