Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 21:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de terör örgütü PYD/YPG şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de terör örgütü PYD/YPG'ye yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PYD/YPG'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye girdiği ve Kayseri'de olduğu tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri operasyonda zanlı H.A.E'yi Melikgazi ilçesinde bir evde gizlendiği ikamette yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kayseri PKK/YPG Jandarma Genel Komutanlığı
Sıradaki Haber
Alanya'da firari hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz