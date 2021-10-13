Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 21:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanya'da firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Alanya ilçesinde hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" ile "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından aranan ve Dalaman Cezaevi'nden firar ettiği belirlenen K.T'yi (28) Kestel Mahallesi'nde trafik kontrolü sırasında yakaladı.
Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünde 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası aldığı tespit edilen hükümlü, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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