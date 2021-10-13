İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesine bağlı ekipler, Bağlarbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan ve aranan şüphelilere yönelik 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen G.O, İ.İ, İ.O. ve İ.F, "Fuhşa teşvik etmek, yaptırmak ve aracılık etmek" suçundan 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan T.T. ve 4 ayrı hırsızlık suçundan aranan S.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 av tüfeği, 1 bıçak, 4 kurusıkı tabanca, 7 tabanca fişeği, 6 av tüfeği fişeği ele geçirildi.