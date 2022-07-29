Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 06:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotograf: İHA]
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
A.Y. idaresindeki 34 ZT 3571 plakalı kamyonet Ahmet Yesevi Mahallesi'nde İ.A. yönetimindeki 31 U 6677 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Şanlıurfa
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