Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsal bölgelerde yapılan kontrollerde, 10 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.

Ekiplerce kaçak avlanan kişilerin yanında kaçak avlanmış 1 yaban tavşanı, 1 kınalı keklik ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.