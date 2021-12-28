Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 05:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da kaçak avlanan 10 kişi hakkında işlem yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da kaçak avlandığı belirlenen 10 kişi hakkında işlem yapıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsal bölgelerde yapılan kontrollerde, 10 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.
Ekiplerce kaçak avlanan kişilerin yanında kaçak avlanmış 1 yaban tavşanı, 1 kınalı keklik ve 1 av tüfeği ele geçirildi.
Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Kaçak Avcılık
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