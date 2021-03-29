Trafik Şube Müdür Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Adem Çelik başkanlığında Valilik Konferann Salonu'nda düzenlenen çalıştaya, trafik güvenliğine müdahil kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri, ticari amaçla faaliyet gösteren birliklerin yönetici ve temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanlığı genelgesinde yer alan Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde düzenlenen çalıştayın başkanı Çelik, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının incelenmesi ile azaltılmasına yönelik alınacak tedbirleri aktardı.

İl genelinde jandarma trafik birimleri tarafından yürütülen trafik görevleri ile icra edilen faaliyetlerin tanıtılmasının görüşüldüğü çalıştayda, paydaş ve katılımcıların teklif ve önerileri de görüşüldü.

Trafik Şube Müdürlüğünce "trafikte bir can kaybı fazladır" düsturuyla düzenlenen çalıştayda, sıkı tedbirlerin alındığı kaydedildi.