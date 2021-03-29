Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği Çanakkale'nin kırsal bölgelerinde ve yükseklerinde hafif kuvvette zirai don riski bulunuyor.

Açıklamada, riskin Biga, Çan, Yenice ve Bayramiç ilçelerinde 2 Nisan Cuma gününe kadar aralıklarla etkili olacağı, bu nedenle buzlanma ve don hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.