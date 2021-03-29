Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de bir kişinin bacağından bıçaklandığı an kamerada
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokakta yürürken bacağından bıçaklanan bir kişi, hastaneye kaldırıldı.
15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında kaldırımda yürüyen Halil Can İ. (19), sol bacağından bıçaklandı.
Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin Denizli Devlet Hastanesine kaldırdığı Halil Can İ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Sokaktaki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri inceleyen polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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