Kaza, Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzeri Yeni Dörtyol Kavşağı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. 2 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonrası otomobillerde bulunan 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları otomobillerin içerisinden çıkartırken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolda kumlama çalışması yaparken, kazaya karışan otomobiller çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.