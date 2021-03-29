Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gebze'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Gebze ilçesinde midibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Mustafa Paşa Mahallesi'nde 724. ve 735. Sokak'ın kesiştiği noktada Mücahit B. idaresindeki 34 RJ 5025 plakalı otomobil ile Ahmet K. yönetimindeki 41 P 1638 plakalı midibüs çarpıştı.
Kazada, otomobildeki ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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