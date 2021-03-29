29 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek eğitimlerde gönüllülük esasına göre çalışan Turkish Media Group’tan 35 katılımcı yer alacak. Eğitimler TRT’nin deneyimli eğitmenleri tarafından verilecek.

“Akıllı Cihazlar ile Fotoğraf ve Video Çekim Teknikleri”, “Youtube, Instagram ve Twitter’ı Yayın Kaynağı Olarak Kullanmak”, “Dijital Radyo Yayıncılığı”, “Radyo Yayıncılığı” ve “Dijital Dikkat Dağınıklığı” gibi konu başlıklarında düzenlenecek eğitimlerde, TRT’nin yayıncılık alanındaki tecrübelerini paylaşmak, yurt dışındaki medya organlarıyla iş birliği yapmak ve ülkeler arası ilişkileri desteklemek amacıyla gerçekleştiriliyor.

TRT’nin eğitim vereceği Avustralya merkezli Turkish Media Group, ‘Turkish News Press’ adında bir gazetesi ile ‘Türkiye'nin Sesi Radyosu’ adında bir radyosu bulunuyor. TRT tarafından düzenlenen medya eğitimleri daha önce de KKTC, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi birçok ülkede farklı paydaşlarla birlikte hayata geçirildi.