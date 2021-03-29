Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale’de yaban hayvanları için 1 ton yem bırakıldı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale’de kar yağışı nedeniyle kanatlılar için doğaya 1000 kilogram yem bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçe hafta yaşanan kar yağışının ardından il genelinde yüksek kesimlerde yemleme çalışması yapıldığı belirtildi.
Kanatlılara yönelik yapılan yemleme çalışmalarında doğaya 1 ton yem bırakıldığı ifade edildi.
Öte yandan, göç sırasında bitkin düşen leyleğin ekipler tarafından bulunarak bakıma alındığı, tedavisinin ardından Avrupa'ya olan göçüne devam etmesi için serbest bırakılacağı aktarıldı.
Açıklamada, leyleğin ayağındaki damganın Polonya'da işaretlendiğinin tespit edildiği kaydedildi.
Etiketler: Sokak Hayvanları
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