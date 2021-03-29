İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan zanlılara yönelik çalışma başlattı.

İran uyruklu M.B, H.A. ve H.N'nin yeşil reçeteye tabi hap sattığını tespit eden ekipler, gözaltına aldıkları şüphelilerle birlikte 952 sentetik ecza, 55 methadone ve hassas terazi ele geçirdi.

M.B'nin ifadesi doğrultusunda, evinin bir odasında Hint keneviri yetiştirdiği, ayrıca bunun için özel düzenek hazırladığı tespit edilen M.Ş. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.