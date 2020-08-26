Haber Giriş: Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da iş makinesinin lastiğinden 11 bin 800 paket kaçak sigara çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan iş makinesinin lastiğinde 11 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ceylanpınar-Viranşehir karayolunda durumundan şüphelendiği iş makinesini durdurdu.
Yapılan aramada iş makinesinin lastiğine gizlenmiş 11 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Sigaraya el koyan jandarma ekipleri ismi açıklanmayan iş makinesi sürücüsünü gözaltına aldı.
Etiketler: şanlıurfa haber kaçakçılık operasyonuSon Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:01
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