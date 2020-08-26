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Gaziantep merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 24 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Gaziantep merkezli 6 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ihraç edilen 25 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi.
Gaziantep merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Adresinde bulunamayan bir zanlıyı arama çalışmalarıysa sürüyor.
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