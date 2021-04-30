Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 22:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında kavga: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da alınan bilgiye göre, Eyyüp Nebi Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Ali A. ile eşi ve kızı yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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