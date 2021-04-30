Şanlıurfa'da alınan bilgiye göre, Eyyüp Nebi Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Ali A. ile eşi ve kızı yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.