Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 22:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Osman Y. idaresindeki 16 F 4767 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Mesudiye alt geçidi mevkisinde devrildi.
Sürücü ile beraberindeki Engin M. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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