Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 21:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Ereğli ilçesindeki trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Bozan Can idaresindeki 42 E 2258 plakalı otomobil, Namık Kemal Mahallesi Hacı Mustafa Caddesi'nde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Yusuf, Mustafa, Helin Su, Hanım ve Naime Can yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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