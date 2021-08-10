Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf:AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da Ahmet Utuş (49) idaresindeki 59 KS 638 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Hilvan kara yolunun 10. kilometresinde, yol kenarındaki direğe çarparak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki Bedriye Utuş (66) 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Bolu'da yolcu otobüslerine yönelik denetimler artırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz