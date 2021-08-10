Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te hırsızlık operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, kent merkezinde ve köylerde birçok hırsızlık olayının faili olarak aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda M.A, saklandığı metruk binada gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Etiketler: Kilis
Sıradaki Haber
Köpeğini kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz