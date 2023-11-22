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Güncel
AA 22.11.2023 04:59

Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce ilçede belirlenen 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 25 cep telefonu, 23 SİM kart, 6 hafıza kartı, 10 flash bellek, 1 dönüştürücü, 1 hard disk, 2 bilgisayar, 5 tabanca, 277 bin 600 lira ile 1 çek ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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Şanlıurfa Dolandırıcılık
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