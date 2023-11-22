Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce ilçede belirlenen 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 25 cep telefonu, 23 SİM kart, 6 hafıza kartı, 10 flash bellek, 1 dönüştürücü, 1 hard disk, 2 bilgisayar, 5 tabanca, 277 bin 600 lira ile 1 çek ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.