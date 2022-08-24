Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da doğaya 250 sülün salındı
Türkiye'nin önemli tarım kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da biyoçeşitliliğin artırılması amacıyla doğaya 250 sülün bırakıldı.
Hilvan Avcılar ve Atıcılar Derneği, kentte biyoçeşitliliğin artması, yaban hayatının korunması, yaşam ortamlarının geliştirilmesi için yaklaşık bir yıl önce proje hazırladı. Dernek, hazırladığı proje kapsamında Fırat Nehri'ne yakın bölgelere sülün bırakılması için Tarım ve Orman Bakanlığına talepte bulundu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğünün katkısıyla Samsun'daki üretim çiftliğinden getirilen sülünler, Fırat Nehri yakınındaki Hilvan ilçesinde düzenlenen programla tabiatla buluşturuldu.
Bahçecik Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, ilk etapta 250 sülün ormanlık alanda doğaya bırakıldı. Sülünlerin bölgeye uyum sağlaması halinde sayının artırılması konusunda çalışmalar yapılacak.
Etiketler: Tarım ve Orman Bakanlığı
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