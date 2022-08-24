Hilvan Avcılar ve Atıcılar Derneği, kentte biyoçeşitliliğin artması, yaban hayatının korunması, yaşam ortamlarının geliştirilmesi için yaklaşık bir yıl önce proje hazırladı. Dernek, hazırladığı proje kapsamında Fırat Nehri'ne yakın bölgelere sülün bırakılması için Tarım ve Orman Bakanlığına talepte bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğünün katkısıyla Samsun'daki üretim çiftliğinden getirilen sülünler, Fırat Nehri yakınındaki Hilvan ilçesinde düzenlenen programla tabiatla buluşturuldu.

Bahçecik Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, ilk etapta 250 sülün ormanlık alanda doğaya bırakıldı. Sülünlerin bölgeye uyum sağlaması halinde sayının artırılması konusunda çalışmalar yapılacak.