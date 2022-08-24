Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencileri için yeni dönem GSB Yurtları yatak kapasitesi ve yurt başvurularıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bakanlık olarak tüm gençlerimizin yanındayız. Onları geleceğe hazırlamak, onların umutlarını büyütmek en büyük gayemizdir.

Bugün itibariyle yurt kapasitemiz 800 binin üzerine çıktı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesi.

Yurt başvurularını an itibarıyla başlatıyoruz. Pazar akşamına kadar başvuru yapılabilir."

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren yeni dönem GSB Yurtları yatak kapasitesi ve yurt başvurularıyla alakalı açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/Qw1yV9tToE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 24, 2022

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