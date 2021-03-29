Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da asayiş uygulamalarında 52 tabanca, 19 tüfek ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da uygulama yapan polis ekipleri, 52 tabanca, 19 tüfek ele geçirdi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, motosikletli polis timleri ile devriye ekipleri, kent merkezindeki asayiş suçlarıyla mücadelesini artırdı.
Bu kapsamda gerçekleştirilen uygulamalarda 52 tabanca, 19 pompalı tüfek, 405 fişek ve 51 kartuş ele geçirildi.
Gözaltına alınan 72 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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