Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca Iğdır ve Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik 2020 yılının eylül ayından beri sürdürülen takip sonucu 5 zanlı yakalandı.

İki kentteki eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında ve adreslerinde metamfetamin, esrar ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi, diğerleri serbest bırakıldı.