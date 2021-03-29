Restoranda kurye olarak çalışan V.Ç. polise başvurarak Muhittin Mahallesi'nde bir eve sipariş edilen yemeği getirdiği sırada 2 kişinin önünü kestiğini, bıçakla tehdit ederek motosikletini gasbettiklerini ileri sürdü.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayın yaşandığı bölgedeki 50 iş yeri güvenlik kamerasınca kaydedilen yaklaşık 300 saatlik görüntüyü inceledi. Polis çalışma sonucunda, zanlıların pek çok suçtan kaydı olan E.E. ile O.Ş. olduğunu tespit etti.

Zanlıların gasbettikleri motosikletle aynı gün bir elektronik dükkanından 70 bin lira değerinde cep telefonu, bilgisayar ve aksesuar çaldıkları da belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.