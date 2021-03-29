Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da bir köy Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Yuvasaray köyünün, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Yuvasaray köyünde pozitif vakaların artması sonucu salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca köyün 10 gün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, köyde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbirin alındığı ifade edildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 12:46
- 12:36
- 12:24
- 12:25
- 12:32
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da restoran kuryesinin motosikletini gasbeden 2 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz