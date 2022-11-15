Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 994 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 994 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerce bir adrese düzenlenen operasyonda, 994 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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