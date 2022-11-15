Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ülkedeki siyasi parti temsilcileri ve Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) yetkilileriyle yaptığı istişareler sonucunda, ülkenin kuzeyindeki Kuzey Mitrovica, Zubin Potok, Leposavic ve Zvecan'ın belediye başkanlarının seçileceği olağanüstü seçimin tarihini 18 Aralık olarak belirledi.

Seçimlere yönelik gerekli çalışmaları yapması için KQZ’ye talimat veren Osmani, ülkesinin uluslararası ortaklarından, seçimin gözlenmesini ve seçim sürecine mümkün olduğunca fazla uluslararası katılımın sağlanmasını talep edeceğini ifade etti.

Güvenlik kurumlarının, etnik köken ayrımı yapmaksızın vatandaşların kendilerini korunmuş ve güvende hissetmeleri ile anayasal haklarını kullanmaları için gerekli tüm tedbirleri alacağını vurgulayan Osmani, seçim tarihi belirlemenin anayasal bir görev olduğunu anımsattı.

Kosovalı Sırplar, son dönemde araç plakalarıyla ilgili gelişmeler nedeniyle 5 Kasım'da Kosova'nın merkezi ve yerel kurumlarından çekildiklerini duyurmuştu.

Sırp Listesi Partisi'nin Kosova'daki kurumlardan istifa kararı, Kosova hükümetinin Sırp makamlarınca ülkedeki Sırplara verilen araç plakalarının "RKS" plakalarına dönüştürülmesi sürecini başlatması ile bu kararı uygulamayı reddeden Kosova Emniyet Biriminin Kuzey Bölgesi Müdürü Nenad Djuric'in görevden uzaklaştırılması sonrasında alınmıştı.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Kosova hükümeti, temmuz sonunda Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamlarınca Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarının 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim artmıştı.

Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Kosova tarafı, son olarak "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakalarının yerleştirileceğini duyurmuştu.